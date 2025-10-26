На следующей неделе Рязанскую область зальют дожди

Отмечается, что на следующей неделе Центральную Россию, в том числе Рязанскую область, зальют дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник, 28 октября. Отмечается, что температура воздуха будет выше климатической нормы. Столбики термометров покажут днем отметки +5…+10°.