На следующей неделе Рязанскую область зальют дожди
Отмечается, что на следующей неделе Центральную Россию, в том числе Рязанскую область, зальют дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник, 28 октября. Отмечается, что температура воздуха будет выше климатической нормы. Столбики термометров покажут днем отметки +5…+10°.
На следующей неделе Рязанскую область зальют дожди. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метеовести» центра «Фобос».
