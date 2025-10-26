Главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Кулибаба временно отстранен от должности

Его отстранили от подготовки перед матчем, который прошел на домашней арене 25 октября, из-за неудовлетворительных результатов клуба в регулярном чемпионате. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Душкин. Напомним, Валерия Кулибабу утверждали в качестве главного тренера на сезон 2024/25.