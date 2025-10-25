В Таиланде умерла королева-мать, в стране объявили годичный траур

Сообщается, что с 2019 года Сирикит находилась в больнице под наблюдением врачей. 17 октября 2025 года у нее диагностировали инфекцию кровотока, после чего ее состояние оставалось под контролем специалистов. Сын королевы, действующий монарх Таиланда Маха Вачиралонгкон, распорядился провести похороны с максимальными почестями. Прощание с королевой-мать будет открытым для всех жителей страны и состоится в Тронном зале королевской резиденции Ананда Самакхом в Бангкоке.

Фото — REUTERS