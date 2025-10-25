Рязань
В Таиланде умерла королева-мать, в стране объявили годичный траур
