В Рязанском перинатальном центре рассказали о важности участия отцов в родах

Об этом сообщили представители учреждения, опираясь на результаты португальского исследования. В рамках этого исследования, в котором участвовали 105 пап, использовали шкалу привязанности для оценки эмоциональной вовлеченности отцов на разных этапах: до родов, в первый день и первый месяц после появления малыша. Результаты показали, что у отцов наблюдается рост эмоциональной связи с ребенком в первые дни после рождения. Однако у тех, кто не принимал участие в перерезании пуповины, со временем уровень вовлеченности снижался к первому месяцу. А вот у родителей, которые перерезали пуповину, эта связь продолжала укрепляться и спустя месяц.

Рязанские специалисты отметили, что участие папы в этом важном моменте способствует развитию и укреплению эмоциональной привязанности с малышом.

«Так, что, уважаемые папы, обрабатывайте руки…», — написали в посте.

Фото — Рязанский областной перинатальный центр