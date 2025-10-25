Рязанцы пожаловались на дорогу, на которой едва не застрял школьный автобус

Речь о дороге на село Октябрьское. Они рассказали, что школьному автобусу с детьми приходится притормаживать практически до полной остановки, чтобы объехать глубокие ямы. Рязанцы опасаются, что рано или поздно, колесо автобуса попадет в яму неправильно и случится ДТП. На фото можно увидеть, что колесо школьного автобуса частично погружено в лужу.

На фото можно увидеть, что колесо школьного автобуса частично погружено в лужу.