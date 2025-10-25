МЧС предупредило рязанцев о сильных порывах ветра
Отмечается, что с сохранением до конца суток 25 октября, ночью и днем 26 октября на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Рязанцев попросили соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.
МЧС предупредило рязанцев о сильных порывах ветра. Экстренное предупреждение разместила пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что с сохранением до конца суток 25 октября, ночью и днем 26 октября на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Рязанцев попросили соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.