МЧС предупредило рязанцев о сильных порывах ветра

Отмечается, что с сохранением до конца суток 25 октября, ночью и днем 26 октября на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Рязанцев попросили соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.