За ночь над российскими регионами сбили 111 украинских БПЛА
Беспилотники уничтожили: 34 — над территорией Ростовской области, 25 — над территорией Брянской области, 11 — над территорией Калужской области, 10 — над территорией Новгородской области, семь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Республики Крым, пять — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Краснодарского края, по два — над территорией Волгоградской и Орловской областей, по одному — над территорией Липецкой иТверской области, над Московским регионом и над акваторией Азовского моря.
За ночь над российскими регионами сбили 111 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Беспилотники уничтожили:
- 34 — над территорией Ростовской области,
- 25 — над территорией Брянской области,
- 11 — над территорией Калужской области,
- 10 — над территорией Новгородской области,
- семь — над территорией Белгородской области,
- семь — над территорией Республики Крым,
- пять — над территорией Тульской области,
- четыре — над территорией Краснодарского края,
- по два — над территорией Волгоградской и Орловской областей,
- по одному — над территорией Липецкой иТверской области, над Московским регионом и над акваторией Азовского моря.