За ночь над российскими регионами сбили 111 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили: 34 — над территорией Ростовской области, 25 — над территорией Брянской области, 11 — над территорией Калужской области, 10 — над территорией Новгородской области, семь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Республики Крым, пять — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Краснодарского края, по два — над территорией Волгоградской и Орловской областей, по одному — над территорией Липецкой иТверской области, над Московским регионом и над акваторией Азовского моря.