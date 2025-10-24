ВС РФ взяли под контроль село в ДНР
Подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки освободили Дроновку в ДНР, доложил ее командующий генерал-полковник Александр Санчик министру обороны Андрею Белоусову. Глава ведомства поблагодарил бойцов за мужество, которое они проявили во время боевых действий в этом населенном пункте.
