ВС РФ взяли под контроль село в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки освободили Дроновку в ДНР, доложил ее командующий генерал-полковник Александр Санчик министру обороны Андрею Белоусову. Глава ведомства поблагодарил бойцов за мужество, которое они проявили во время боевых действий в этом населенном пункте.