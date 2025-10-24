Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
Сбт, 25
12°
Вск, 26
ЦБ USD 81.27 -0.38 24/10
ЦБ EUR 94.39 -0.36 24/10
Нал. USD 81.80 / 81.50 24/10 12:40
Нал. EUR 95.57 / 96.79 24/10 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 262
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 378
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 478
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 030
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В ВТБ назвали заседание по ключевой ставке тестированием жесткости ЦБ

Сегодняшнее заседание по ключевой ставке будет очень сложным для совета директоров ЦБ, считают в банке ВТБ.

«Потому что очень много разнонаправленной информации, отсутствуют жесткие факты по поводу влияния изменений в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2026 года, и „перекладывания“ повышенного НДС в цены.

Поэтому я сам буду с большим интересом следить за решением и за коммуникацией, которая будет сопровождать это решение на пресс-конференции», — сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Соответственно, ВТБ прогнозирует, что ставка останется неизменной.

«Для меня это заседание — это тестирование советом директоров Банка России жесткости собственного намерения достичь таргета по инфляции на конец следующего года, как показывал прогноз на прошлом базовом заседании. Если это намерение действительно сильное и бескомпромиссное, то я искренне считаю, что ставку нужно оставить неизменной. Если допускается достижение таргета позднее и приоритет будет иметь, например, недопущение переохлаждения экономики, то возможно какое-то символическое снижение. Но у нас внутренний прогноз — сохранение ставки на неизменном уровне», — сказал представитель банка.