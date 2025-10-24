В Рязанской области мужчина пригласил знакомого в гости и попытался убить

По данным следствия, 48-летний мужчина напал на знакомого в своей квартире. Рязанец нанес гостю не менее 14 ударов ножом в область головы и тела, а также множественные удары руками и ногами. От полученных травм мужчина потерял сознание, но позже смог выбраться из квартиры нападавшего и получил медпомощь. 48-летнего мужчин приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В Рязанской области мужчина пригласил знакомого в гости и попытался убить. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 48-летний мужчина напал на знакомого в своей квартире. Рязанец нанес гостю не менее 14 ударов ножом в область головы и тела, а также множественные удары руками и ногами.

От полученных травм мужчина потерял сознание, но позже смог выбраться из квартиры нападавшего и получил медпомощь.

48-летнего мужчин приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.