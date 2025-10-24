Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
Сбт, 25
12°
Вск, 26
ЦБ USD 81.27 -0.38 24/10
ЦБ EUR 94.39 -0.36 24/10
Нал. USD 81.29 / 81.50 24/10 16:50
Нал. EUR 95.36 / 96.00 24/10 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 282
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 386
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 494
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 042
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили упрощенную регистрацию для переезжающих семей с детьми
Первый зампред комитета Госдумы Ксения Горячева выступила за расширение механизма временной регистрации, чтобы включить семьи с детьми, переезжающие по трудовым причинам. Это позволит легализовать их проживание без бюрократии, обеспечить детям доступ к образованию, а родителям — социальные гарантии. Она подчеркнула, что сейчас многие семьи сталкиваются с трудностями оформления регистрации без согласия собственника, что особенно остро для переезжающих в другой регион. Горячева направила запрос главе МВД с просьбой разъяснить процедуру и найти альтернативные решения для тех, кто получает отказы при регистрации по адресу съёмного жилья.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева предложила расширить механизм временной регистрации для вынужденных переселенцев на семьи с детьми, которые переезжают по работе. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что такая инициатива позволит легализовать проживание без лишней бюрократии и обеспечить детям доступ к образованию, а родителям — к социальным гарантиям.

Горячева подчеркнула, что многие семьи сталкиваются с проблемой оформления регистрации без согласия собственника жилья, что особенно затрудняет жизнь тех, кто переезжает в другой регион из-за работы.

Она направила запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить процедуру временной регистрации и возможные альтернативы для тех, кто сталкивается с отказами при регистрации по адресу съемного жилья.

По словам депутата, отсутствие регистрации ребенка делает невозможным законное зачисление в детский сад или школу, что приводит к необходимости неформальных договоренностей и создает правовые и социальные риски. Горячева акцентировала внимание на том, что внутренняя мобильность граждан становится все более актуальной, однако действующая система регистрации не учитывает реальных жизненных обстоятельств.