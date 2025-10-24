В Госдуме предложили упрощенную регистрацию для переезжающих семей с детьми

Первый зампред комитета Госдумы Ксения Горячева выступила за расширение механизма временной регистрации, чтобы включить семьи с детьми, переезжающие по трудовым причинам. Это позволит легализовать их проживание без бюрократии, обеспечить детям доступ к образованию, а родителям — социальные гарантии. Она подчеркнула, что сейчас многие семьи сталкиваются с трудностями оформления регистрации без согласия собственника, что особенно остро для переезжающих в другой регион. Горячева направила запрос главе МВД с просьбой разъяснить процедуру и найти альтернативные решения для тех, кто получает отказы при регистрации по адресу съёмного жилья.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева предложила расширить механизм временной регистрации для вынужденных переселенцев на семьи с детьми, которые переезжают по работе. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что такая инициатива позволит легализовать проживание без лишней бюрократии и обеспечить детям доступ к образованию, а родителям — к социальным гарантиям.

Горячева подчеркнула, что многие семьи сталкиваются с проблемой оформления регистрации без согласия собственника жилья, что особенно затрудняет жизнь тех, кто переезжает в другой регион из-за работы.

Она направила запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить процедуру временной регистрации и возможные альтернативы для тех, кто сталкивается с отказами при регистрации по адресу съемного жилья.

По словам депутата, отсутствие регистрации ребенка делает невозможным законное зачисление в детский сад или школу, что приводит к необходимости неформальных договоренностей и создает правовые и социальные риски. Горячева акцентировала внимание на том, что внутренняя мобильность граждан становится все более актуальной, однако действующая система регистрации не учитывает реальных жизненных обстоятельств.