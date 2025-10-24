В Госдуме подготовили законопроект для борьбы с незаконным майнингом

Комитет Госдумы по энергетике разработал законопроект для ужесточения борьбы с нелегальным майнингом и усиления ответственности за кражу электроэнергии, сообщил Николай Шульгинов. Планируется внести изменения в КоАП с новыми административными составами за нарушение требований к майнингу. Также разрабатываются поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые введут отдельное уголовное преступление за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством при незаконном майнинге. Законопроект может быть представлен в Госдуму до конца года.

Комитет Госдумы по энергетике разработал законопроект, направленный на ужесточение борьбы с нелегальным майнингом криптовалют и усиление ответственности за кражу электроэнергии. Об этом сообщил председатель комитета Николай Шульгинов, передает РИА Новости.

В рамках инициатив планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые установят новые административные составы правонарушений за несоблюдение требований к майнингу.

Кроме того, также разрабатываются изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые создадут самостоятельный состав уголовного преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством, если она используется для незаконного майнинга.

Законопроект может быть представлен на рассмотрение ГД до конца текущего года.