В Госдуме подготовили законопроект для борьбы с незаконным майнингом

Комитет Госдумы по энергетике разработал законопроект, направленный на ужесточение борьбы с нелегальным майнингом криптовалют и усиление ответственности за кражу электроэнергии. Об этом сообщил председатель комитета Николай Шульгинов, передает РИА Новости.
В рамках инициатив планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые установят новые административные составы правонарушений за несоблюдение требований к майнингу.
Кроме того, также разрабатываются изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые создадут самостоятельный состав уголовного преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством, если она используется для незаконного майнинга.
Законопроект может быть представлен на рассмотрение ГД до конца текущего года.