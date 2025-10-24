Скончался КВНщик и актер Павел Козмопулос
По данным канала, причиной смерти стала онкология. Ему было 44 года. Артист скончался после продолжительной болезни в больнице. Павел Козмопулос писал сценарии, играл в высшей лиге КВН за «Сборную Пятигорска» и снимался в фильмах.
