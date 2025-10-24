Рязанцам рассказали о пользе сдачи донорской крови

Рязанцам рассказали о пользе сдачи донорской крови. Комментарием врача-трансфузиолога высшей категории из Рязани, заведующей отделом организации оказания медпомощи по профилю «Трансфузиология» ГБУ РО «Областная станция переливания крови» Натальи Морозовой с РЗН. Инфо поделились в пресс-службе просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я».

Эксперт просветительского проекта о донорстве крови «+Я» Наталья Морозова рассказала, что переливание крови требуется при серьезных травмах, авариях, во время сложных операций. Процедура также помогает пациентам с тяжелыми заболеваниями крови — при лейкозах, лимфомах, миеломах и анемии.

«Кровь нужна всегда — это критически важно. Одна донация может помочь сразу нескольким пациентам. После забора кровь делят на эритроциты, тромбоциты и плазму. Каждая из этих составляющих используется по своему назначению и может быть распределена между нуждающимися пациентами», — отметила Морозова.

Специалист рассказала, что сначала донорскую кровь разделяют на компоненты или фракции, затем проверяют на инфекции и соответствие нормам. Эритроциты и тромбоциты доставляют в больницы уже через несколько дней, а плазма замораживается на более длительный срок и проходит карантин в 120 дней. После этого донор повторно сдает анализы на заболевания. В случае, если все хорошо, плазма попадает к пациентам.

Врач поделилась, что потенциальные доноры часто сталкиваются с сомнениями и мифами — кто-то боится уколов, кто-то не уверен, что это безопасно. Но, по ее словам, регулярная сдача крови приносит пользу и здоровью донора. Процесс стимулирует процесс кроветворения, активизирует обмен веществ, помогает сердечно-сосудистой системе оставаться в тонусе. Доноры чаще следят за своим самочувствием, проходят обследования и имеют более стабильные показатели здоровья.

«Современные методы делают донорство безопасным и комфортным. Для забора крови используются только одноразовые стерильные инструменты и современные закрытые системы, которые сводят к минимуму контакт с медицинским персоналом.

После процедуры часть доноров отмечают лишь легкую усталость, которая быстро проходит после отдыха. Кровь, которую берут у донора, быстро восстанавливается», — подчеркнула Морозова.