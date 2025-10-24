Рязанцам дали советы, как правильно хранить урожай после сбора
Отмечается, что сроки уборки имеют решающее значение. Картофель готов к уборке, когда ботва полностью подсохла и легла. Морковь и свеклу убирают в числе последних культур, часто после первых легких утренних заморозков, которые лишь слегка касаются ботвы, но не самих корнеплодов. Это позволяет овощам подготовиться к зиме, их кожура становится более плотной. После сбора урожая необходимо создать правильные условия. Главные враги при хранении — это неподходящая температура и влажность
Россиянам дали советы, как правильно хранить урожай после сбора. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
