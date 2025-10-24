Песков: Россия ответит на новые ограничения, соответствуя своим интересам

Российские власти в данный момент изучают опубликованные санкции. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитируемый RT, страна будет реагировать на новые западные ограничения так, чтобы это максимально соответствовало её интересам. «Мы действуем прежде всего не против кого-то, а ради собственного блага. Именно этим мы и займёмся», — подчеркнул представитель Кремля. Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал свежие антироссийские санкции, введённые США и ЕС, как попытку оказать давление на Россию.

