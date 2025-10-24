Рязань
Набиуллина: инфляционное давление замедлится с середины 2026 года
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров сообщила, что повышенное инфляционное давление в стране сохранится до середины 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

В обновленном прогнозе регулятора инфляция на следующий год была пересмотрена и теперь ожидается на уровне 4-5%. Это изменение связано с рядом временных проинфляционных факторов, таких как ситуация на топливном рынке, повышение налогов и индексация коммунальных тарифов.

Набиуллина отметила, что влияние этих факторов на цены продлится до середины следующего года. Она также добавила, что устойчивый уровень инфляции достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, а начиная с 2027 года, годовая инфляция будет соответствовать целевым показателям Банка России.

Фото: ТАСС