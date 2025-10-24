Набиуллина: инфляционное давление замедлится с середины 2026 года

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров сообщила, что повышенное инфляционное давление в стране сохранится до середины 2026 года, пишет ТАСС. В обновленном прогнозе регулятора инфляция на следующий год была пересмотрена и теперь ожидается на уровне 4-5%. Это изменение связано с рядом временных факторов: ситуация на топливном рынке, повышение налогов и индексация коммунальных тарифов. Набиуллина отметила, что это влияние на цены продлится до середины следующего года. Она также добавила, что устойчивый уровень инфляции достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, а начиная с 2027 года, годовая инфляция будет соответствовать целевым показателям Банка России.

