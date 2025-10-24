На Муромском шоссе произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 24 октября около поворота на гипермаркет «Глобус». На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Отмечается, что на месте происшествия собирается пробка. Официальная информация уточняется.