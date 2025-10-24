Минюст обновил список иноагентов
Список пополнили те, кто среди прочего выступал против СВО, распространял фейки о решениях российской власти и ВС РФ, а также взаимодействовал с организациями, признанными нежелательными в России. В него вошли: журналистка Ирина Кузьмичёва*; журналистка Нино Росебашвили*; востоковед Руслан Сулейманов*; блогер Дмитрий Чернышевский («Савромат»)*; проект «Усть-Кут24"*; проект «Сердитая Чувашия"*. *признан иноагентом на территории РФ
Минюст обновил список иноагентов. Об этом 24 октября
Список пополнили те, кто среди прочего выступал против СВО, распространял фейки о решениях российской власти и ВС РФ, а также взаимодействовал с организациями, признанными нежелательными в России. В реестр вошли:
- журналистка Ирина Кузьмичёва*;
- журналистка Нино Росебашвили*;
- востоковед Руслан Сулейманов*;
- блогер Дмитрий Чернышевский («Савромат»)*;
- проект «Усть-Кут24"*;
- проект «Сердитая Чувашия"*.
*признан иноагентом на территории РФ