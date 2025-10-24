Рязань
Новое
Минюст обновил список иноагентов
  • журналистка Ирина Кузьмичёва*;
  • журналистка Нино Росебашвили*;
  • востоковед Руслан Сулейманов*;
  • блогер Дмитрий Чернышевский («Савромат»)*;
  • проект «Усть-Кут24"*;
  • проект «Сердитая Чувашия"*.

*признан иноагентом на территории РФ