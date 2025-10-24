Минюст обновил список иноагентов

Список пополнили те, кто среди прочего выступал против СВО, распространял фейки о решениях российской власти и ВС РФ, а также взаимодействовал с организациями, признанными нежелательными в России. В него вошли: журналистка Ирина Кузьмичёва*; журналистка Нино Росебашвили*; востоковед Руслан Сулейманов*; блогер Дмитрий Чернышевский («Савромат»)*; проект «Усть-Кут24"*; проект «Сердитая Чувашия"*. *признан иноагентом на территории РФ