Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые за эту осень

Курс доллара на внебиржевом рынке впервые этой осенью опустился ниже отметки в 80 рублей. Об этом пишет РИА Новости. По данным торгов на 16:41 по московскому времени, доллар подешевел на 1,07 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составил 80 рублей. Всего несколько минут ранее курс достиг уровня 79,94 рубля, что стало минимальным показателем с 28 августа. Этот кросс-курс является основным индикатором для внебиржевых сделок с американской валютой за рубли.

Курс доллара на внебиржевом рынке впервые этой осенью опустился ниже отметки в 80 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным торгов на 16:41 по московскому времени, доллар подешевел на 1,07 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составил 80 рублей.

Всего несколько минут ранее курс достиг уровня 79,94 рубля, что стало минимальным показателем с 28 августа.

Этот кросс-курс является основным индикатором для внебиржевых сделок с американской валютой за рубли.