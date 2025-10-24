Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25-26 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанской филармонии проходит ХI всероссийский фестиваль-конкурс русского традиционного народного танца «Перепляс».

В арт-клубе «Площадка» впервые в Рязани выступит группа «Колдстрим», а в Руки ВВерх! Баре состоится концерт группы «Пилот» с программой «Пересекая магистрали страны».

В концертном зале филармонии для рязанцев выступит Владимир Кузьмин, а в цирке начнутся представления продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» — «Пять континентов».

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет Мульт-фестиваль и круглый стол с психологами на тему «Когда дети учат родителей».

