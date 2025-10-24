«КамАЗ» вернется к пятидневной рабочей неделе

Компания вернется к пятидневке с 10 ноября. Четырехдневную рабочую неделю в подразделениях, где нет полной нагрузки, ввели в компании в начале августа. Отмечается, что гендиректор Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе по результатам финкомитета.

