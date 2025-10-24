Доступ к «ВКонтакте» заблокирован в Белоруссии

Доступ к «ВКонтакте» заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны. Об этом 24 октября сообщили в Telegram-канале «News.by» со ссылкой на информацию инспекции Белоруссии по электросвязи (БелГИЭ). Сообщение сопровождается скриншотом «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов. Включение в него сайта vk.com датировано сегодняшним днем. Длительность ограничения неизвестна, отмечается в сообщении. «ВКонтакте» заявил РИА Новости, что изучает ситуацию с блокировкой соцсети в Белоруссии и делает все для возобновления работы сервиса.

