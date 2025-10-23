В Шацком районе депутаты утвердили новые герб и флаг

В новых символах изменены короны, а сами они будут направлены на экспертизу в Геральдический совет при президенте России. Помимо этого, депутаты рассмотрели вопрос о вступлении района в ассоциацию «Совет муниципальных образований Рязанской области».

В Шацком районе депутаты утвердили новые герб и флаг. Об этом пишет ИД «Пресса».

В новых символах изменены короны, а сами они будут направлены на экспертизу в Геральдический совет при президенте России.

Помимо этого, депутаты рассмотрели вопрос о вступлении района в ассоциацию «Совет муниципальных образований Рязанской области».