В Рязани мужчина получил пять лет колонии за мошенничество

В Рязани мужчина получил пять лет колонии за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, ранее судимый 43-летний рязанец входил в доверие к потерпевшим и в двух случаях обещал «по дешевке» продать им конфискованный товар, а еще в одном пообещал пристроить сына своей знакомой в университет за вознаграждение. Помимо этого, мужчина украл со счета своей сожительницы все сбережения.

Общая сумма ущерба потерпевших составила около 2 миллионов рублей.

Суд назначил мужчине пять лет колонии строго режима.