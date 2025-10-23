В Рязани эвакуировали торговый центр

Инцидент произошел днем 23 октября в ТЦ «Марко Молл» на Московском шоссе. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей попросили покинуть торговый центр. Официальная информация уточняется.