В ОП призвали увеличить размер маткапитала на второго ребенка почти до миллиона

Размер материнского капитала на второго ребёнка должен быть не менее 912 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Рыбальченко, председателя комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи. Он подчеркнул, что нынешняя сумма недостаточна для стимулирования рождения второго ребёнка, особенно если семья уже взяла ипотеку на первого. По его словам, добавка на второго ребёнка слишком мала и мало мотивирует к рождению ещё одного ребёнка. Также Рыбальченко отметил необходимость пересмотра всей программы материнского капитала с упором на более простые и понятные механизмы.

