В ОП призвали увеличить размер маткапитала на второго ребенка почти до миллиона
Размер материнского капитала на второго ребёнка должен быть не менее 912 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Рыбальченко, председателя комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи. Он подчеркнул, что нынешняя сумма недостаточна для стимулирования рождения второго ребёнка, особенно если семья уже взяла ипотеку на первого. По его словам, добавка на второго ребёнка слишком мала и мало мотивирует к рождению ещё одного ребёнка. Также Рыбальченко отметил необходимость пересмотра всей программы материнского капитала с упором на более простые и понятные механизмы.

Размер материнского капитала на второго ребенка должен составлять не менее 912 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

Он отметил, что текущая сумма не является достаточной для стимулирования семей к рождению второго ребенка, особенно если они уже взяли ипотеку на первого.

«Когда рождается первый ребенок, и семья при этом берет ипотеку, то о втором ребенке родители задумываются уже меньше. В том числе потому, что добавка на второго ребенка не такая большая, мало стимулирует семьи к пополнению», — подчеркнул Рыбальченко.

Он также отметил, что в России необходимо пересмотреть всю программу материнского капитала, используя более простые и понятные механизмы.