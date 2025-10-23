В ДТП в Спасском районе пострадали два человека

22 октября в Спасском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. В 14:55 на 55-ом километре дороги «Рязань-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш» 33-летний водитель автомобиля «Шкода Суперб» столкнулся с машиной «Лада Гранта», за рулем которой был 35-летний мужчина из Липецкой области. В результате аварии пострадал водитель «Лады» и его 60-летний пассажир. Оба получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

