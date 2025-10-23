Рязанцы засняли огромную очередь при записи на холтер в поликлинике № 11

Отмечается, что ситуация произошла в четверг, 23 октября. «Сегодня с 7:30 утра. Люди занимают очередь с шести утра, стоят на холоде, чтобы просто попасть на процедуру. Это вообще нормально?» — написал автор.

