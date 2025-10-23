Рязанцы пожаловались на стаю бездомных собак

Отмечается, что собаки обитают у аптеки на 2-м Бульварном проезде в Дядькове. По словам местных жителей, одна из женщин подкармливает животных. «Мимо дети ходят в школу, в аптеку пройти просто невозможно. Собаки не раз поднимались. Их около шести штук. Раньше лежали возле магазина в этом же доме. После того, как стали кормить возле аптеки, перебрались сюда. Звонили в службу по отлову, но телефон недоступен», — рассказали рязанцы.

Рязанцы пожаловались на стаю бездомных собак. Об этом 23 октября сообщили читатели в редакцию РЗН. инфо.

Отмечается, что собаки обитают у аптеки на 2-м Бульварном проезде в селе Дядьково Рязанского района. По словам местных жителей, одна из женщин подкармливает животных.

«Мимо дети ходят в школу, в аптеку пройти просто невозможно. Собаки не раз поднимались. Их около шести штук. Раньше лежали возле магазина в этом же доме. После того, как стали кормить возле аптеки, перебрались сюда. Звонили в службу по отлову, но телефон недоступен», — рассказали рязанцы.