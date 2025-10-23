Россиян предупредили о штрафах за установку второй двери в тамбуре

По словам эксперта, установка второй двери в тамбуре без необходимого разрешения считается административным нарушением и может повлечь наказание и предписание к демонтажу конструкции. За самовольную перепланировку граждан могут оштрафовать на сумму до 2,5 тыс. рублей. Если требование по демонтажу второй двери будет проигнорировано, возможно привлечение по статье 19.5 КоАП РФ за неисполнение предписаний контролирующих органов со штрафом до 500 рублей.

Россиян предупредили о штрафах за установку второй двери в тамбуре. Об этом NEWS.ru рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

