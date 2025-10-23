Рязань
Российских водителей могут обязать повторно сдать экзамен при продлении прав
Председатель Союза пассажиров России и член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков предложил обязать автовладельцев проходить повторную экзаменацию на знание правил дорожного движения при каждом продлении водительских прав. Об этом пишет «Абзац». Он отметил, что такая мера должна касаться тех водителей, у которых зафиксировано множество штрафов. Янков считает, что инициатива может оказаться полезной и вполне обсуждаемой. Он предлагает, чтобы повторные экзамены состояли только из теоретической части для нарушителей, так как практическая часть в этом случае не имеет смысла.

