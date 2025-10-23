Российских водителей могут обязать повторно сдать экзамен при продлении прав

Председатель Союза пассажиров России и член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков предложил обязать автовладельцев проходить повторную экзаменацию на знание правил дорожного движения при каждом продлении водительских прав. Об этом пишет «Абзац». Он отметил, что такая мера должна касаться тех водителей, у которых зафиксировано множество штрафов. Янков считает, что инициатива может оказаться полезной и вполне обсуждаемой. Он предлагает, чтобы повторные экзамены состояли только из теоретической части для нарушителей, так как практическая часть в этом случае не имеет смысла.

Председатель также подчеркнул важность прозрачности в реализации этой идеи, исключая любые коррупционные схемы. Если инициатива будет внедрена, она должна основываться на четких и открытых принципах.