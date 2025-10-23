Пенсионеру из Рязани вернут похищенные мошенниками 480 тысяч рублей

Отмечается, что в июле-августе 2025 года злоумышленники убедили пожилого мужчину перевести им сбережения на счета неизвестных под предлогом декларирования. Пенсионер лишился 480 тысяч рублей. Следственные органы заводили уголовное дело о мошенничестве. Люди, на расчетные счета которых поступили указанные денежные средства, установлены. Ими оказались жители Башкортостана и Ивановской области. Они выполняли роль «дропперов». Прокуратура Московского района Рязани направила в суды иски и потребовала взыскать деньги.

