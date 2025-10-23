Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
Птн, 24
Сбт, 25
12°
ЦБ USD 81.65 0.3 23/10
ЦБ EUR 94.75 0.08 23/10
Нал. USD 82.15 / 82.00 23/10 13:05
Нал. EUR 95.37 / 96.90 23/10 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 099
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 312
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 346
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 960
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Осужденный на 13 лет экс-замминистра обороны Иванов готов отправиться на СВО
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц», выразил готовность отправиться в зону специальной военной операции (СВО) для выполнения боевых задач. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра Денис Балуев, передает ТАСС. По словам Балуева, решение Тимура Иванова уйти на СВО является «абсолютно искренним и обдуманным». В настоящее время юристы анализируют порядок реализации «законного и конституционного права» своего клиента, с которым проводятся соответствующие консультации.

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц», выразил готовность отправиться в зону специальной военной операции (СВО) для выполнения боевых задач. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра Денис Балуев, передает ТАСС.

По словам Балуева, решение Тимура Иванова уйти на СВО является «абсолютно искренним и обдуманным». В настоящее время юристы анализируют порядок реализации «законного и конституционного права» своего клиента, с которым проводятся соответствующие консультации.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года, а 20 июня 2024 года был уволен. 1 июля 2025 года Московский городской суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы. Следствие также завершено по второму делу, связанному с тремя эпизодами получения взяток, отмыванием денег и незаконным хранением оружия.