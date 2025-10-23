Осужденный на 13 лет экс-замминистра обороны Иванов готов отправиться на СВО

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный на 13 лет колонии за растрату и вывод около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц», выразил готовность отправиться в зону специальной военной операции (СВО) для выполнения боевых задач. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра Денис Балуев, передает ТАСС. По словам Балуева, решение Тимура Иванова уйти на СВО является «абсолютно искренним и обдуманным». В настоящее время юристы анализируют порядок реализации «законного и конституционного права» своего клиента, с которым проводятся соответствующие консультации.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года, а 20 июня 2024 года был уволен. 1 июля 2025 года Московский городской суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы. Следствие также завершено по второму делу, связанному с тремя эпизодами получения взяток, отмыванием денег и незаконным хранением оружия.