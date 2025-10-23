МТС начал оповещать рязанцев о возобновлении стабильной работы интернета
Оператор МТС начал отправлять рязанцам сообщение о возобновлении стабильной работы мобильного интернета. Скриншоты в редакцию РЗН. Инфо скинули читатели. Ранее приходило оповещение о временных ограничениях в работе.
Оператор МТС начал отправлять рязанцам сообщение о возобновлении стабильной работы мобильного интернета. Скриншоты в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.
Ранее приходило оповещение о временных ограничениях в работе.