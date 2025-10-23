Кража в рязанском магазине попала на видео
Инцидент произошел в магазине на улице Соборной. Отмечается, что девушка украла косметички. Работники магазина попросили рязанку вернуться и оплатить товар. Иначе они обратятся в полицию.
