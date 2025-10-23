Эксперт рассказал, какие штрафы грозят снимающим жилье в других регионах
Об этом ТАСС сообщил депутат от «Единой России» Сергей Колунов. По его словам, граждан, проживающих на съемной квартире без регистрации могут оштрафовать. Сумма штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Отмечается, что санкции коснутся как самих жильцов, так и арендодателей. От наказания освобождены только те, кто остановился в другом городе у родственников.
