Через Рязань начнет курсировать поезд Москва-Алматы

Время в пути около 3,5 суток. Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населённых пунктах.