Через Рязань начнет курсировать поезд Москва-Алматы
Время в пути около 3,5 суток. Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населённых пунктах.
Через Рязань начнет курсировать поезд Москва-Алматы. Об этом сообщает РЖД.
Беспересадочные вагоны будут курсировать через день:
- Из Алматы они начнут отправляться с 26 октября в 20:00 (время — местное) в составе поезда № 7/8 Алматы — Саратов;
- Из Москвы — с 30 октября в 19:27 в составе поезда № 85/86 Москва — Дербент
Время в пути около 3,5 суток.
Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населённых пунктах.