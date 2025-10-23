54-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов
Суд установил, что мужчину уже привлекали к уголовной ответственности как должника по алиментам. Но он продолжал не платить деньги на содержание ребенка. По решению районного суда мужчина получил шесть месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.
