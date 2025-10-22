Рязань
ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО
В среду, 22 октября, российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области. Также в ночь на 22 октября ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки Украины. Военнослужащие использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 ВС Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотников.

ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны.

В среду, 22 октября, российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.

Также в ночь на 22 октября ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки Украины.

Военнослужащие использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.

Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 ВС Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотников.