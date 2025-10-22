ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине

Отмечается, что по военным объектам работали «Герани-2» и «Кинжал». Взрывы прозвучали в Днепропетровске, Днепродзержинске, Павлограде, Киеве. В Полтавской области повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности.