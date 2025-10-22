В Рязани три улицы останутся без холодной воды 23 октября

Ресурса не будет с 9 до 18:00 по следующим адресам: Весенняя 9 корп.1; Высоковольтная 16 корп.1, 16 корп.2, 18, 18 корп.1, 18 корп.2, 20, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34/13; Вокзальная д.16а.