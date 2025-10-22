В Рязани приступили к созданию нового мурала

Над созданием мурала «Помочь ей можешь только ты» работает художник Вячеслав Прошин. Арт-объект появится на доме № 112 по улице Есенина. Мурал создается по инициативе ПСО «ЛизаАлерт — Рязань». Волонтеры тем самым хотят напомнить о проблеме пропажи детей. Подобные арт-объекты есть во многих городах. Идея возникла после того, как в Пензе потерявшаяся трехлетняя девочка прошла по оживленной улице полтора километра, но никто не обратил на нее внимания.