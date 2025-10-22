В Рязани из-за ДТП образовалась пробка

ДТП произошло вечером 22 октября на проезде Шабулина в сторону микрорайона Канищево. По словам очевидцев, легковушка «подрезала» фуру. Образовалась пробка, троллейбусы не могут объехать место аварии, добавили рязанцы.