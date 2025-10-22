В России предложили изменить методику расчета минимального уровня пенсии

За основу хотят брать минимальный размер оплаты труда. Депутат Сергей Миронов обосновал свою инициативу тем, что текущий подход, основанный на прожиточном минимуме пенсионера, часто приводит к несправедливости, поскольку этот показатель обычно ниже МРОТ. Это способствует усилению социального неравенства среди граждан.