В России мошенники начали красть деньги, вовлекая знакомых жертв

Мошенники начали обходить банковские блокировки, выводя украденные деньги через знакомых и друзей жертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на Т-Банк. Классические схемы кражи средств становятся сложнее благодаря совместной работе банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов. С начала осени случаи вовлечения родственников и друзей выросли почти на 60%. Мошенники звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, брокеров или «Госуслуг» и просят перевести деньги на карты знакомых, чтобы скрыть мошеннические операции от служб безопасности банка. Это увеличивает риск того, что жертва вовлечёт близких в мошенничество.

Благодаря совместным усилиям банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов мошенникам стало значительно сложнее реализовывать классические схемы кражи средств с банковских счетов. В результате с начала осени частота использования методов, связанных с вовлечением знакомых жертв, возросла почти на 60%. Если ранее злоумышленники напрямую убеждали жертву отправить деньги на карту подставного лица, теперь они просят сделать это через родственников или друзей, чтобы избежать внимания службы безопасности банка.

Несмотря на изменение схемы вывода украденных средств, методы обмана остались прежними: мошенники продолжают звонить от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или «Госуслуг». Новый подход представляет собой серьезную угрозу, поскольку жертва может не только потерять деньги, но и невольно вовлечь в мошенничество своих близких.

Эксперты настоятельно рекомендуют не верить в так называемые «безопасные счета», на которые мошенники просят перевести деньги, а также быть внимательными к просьбам знакомых, которые могут оказаться под влиянием злоумышленников. В случае подозрений следует немедленно обратиться в банк по официальному номеру.