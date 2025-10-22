Рязань
В России мошенники начали красть деньги, вовлекая знакомых жертв
Мошенники начали использовать новые схемы для обхода банковских блокировок, выводя похищенные средства через знакомых и друзей жертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Т-Банке.

Благодаря совместным усилиям банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов мошенникам стало значительно сложнее реализовывать классические схемы кражи средств с банковских счетов. В результате с начала осени частота использования методов, связанных с вовлечением знакомых жертв, возросла почти на 60%. Если ранее злоумышленники напрямую убеждали жертву отправить деньги на карту подставного лица, теперь они просят сделать это через родственников или друзей, чтобы избежать внимания службы безопасности банка.

Несмотря на изменение схемы вывода украденных средств, методы обмана остались прежними: мошенники продолжают звонить от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или «Госуслуг». Новый подход представляет собой серьезную угрозу, поскольку жертва может не только потерять деньги, но и невольно вовлечь в мошенничество своих близких.

Эксперты настоятельно рекомендуют не верить в так называемые «безопасные счета», на которые мошенники просят перевести деньги, а также быть внимательными к просьбам знакомых, которые могут оказаться под влиянием злоумышленников. В случае подозрений следует немедленно обратиться в банк по официальному номеру.