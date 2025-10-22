В России могут сделать обязательным ЕГЭ по истории для гуманитарных направлений

Минобрнауки РФ предложило с 1 марта 2026 года ввести обязательный ЕГЭ по истории для абитуриентов на социально-гуманитарные направления. Изменения затронут бакалавриат и специалитет и будут действовать до 1 сентября 2029 года. Вузы смогут требовать экзамен по истории наряду с обществознанием для таких специальностей, как социология, юриспруденция, конфликтология, реклама и связи с общественностью. По закону вузы должны утвердить вступительные испытания до 20 января 2026 года, поэтому обязательный экзамен по истории может начать действовать с приема 2027 года.

Министерство науки и высшего образования РФ предложило ввести обязательный ЕГЭ по истории для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления, начиная с 1 марта 2026 года. Это решение было озвучено в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет RT.

Если инициатива будет принята, изменения коснутся программ бакалавриата и специалитета и будут действовать до 1 сентября 2029 года. В соответствии с новым порядком, вузы смогут устанавливать ЕГЭ по истории как обязательный экзамен наряду с обществознанием для таких направлений подготовки, как социология, юриспруденция, конфликтология, реклама и связи с общественностью, а также социальные науки.

Согласно действующему законодательству, вузы должны определиться с выбором вступительных испытаний до 20 января 2026 года, что означает, что обязательные экзамены по истории могут быть введены только в приемной кампании 2027 года.

Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу, отметив важность знания истории для будущих специалистов гуманитарного профиля. Идея была предложена ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, который подчеркнул, что уровень знаний истории у абитуриентов зачастую оставляет желать лучшего из-за акцента на подготовку к другим экзаменам.