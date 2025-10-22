В России хотят платить пассажирам по 5 тысяч за каждый час задержки авиарейсов

В России предложили ужесточить наказания для авиакомпаний за задержки рейсов. Об этом сообщил общественный деятель Алексей Ярошенко, который предлагает платить пассажирам неустойку 5000 рублей за каждый час простоя сразу — средства можно будет потратить на питание, отдых в бизнес-залах или гостиницах аэропорта. Ярошенко отметил рост частоты задержек и недостаточную защиту пассажиров в текущем законодательстве, что делает их уязвимыми. Он призвал повысить ответственность авиаперевозчиков и улучшить условия для пассажиров, чтобы сделать путешествия комфортнее.

В России призвал к ужесточению наказаний для авиакомпаний за задержки рейсов. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на общественного деятеля Алексея Ярошенко.

Он предложил вводить неустойку в размере 5 тысяч рублей за каждый час простоя, которую пассажиры должны получать немедленно. Это позволит людям использовать средства на питание или отдых в бизнес-залах и гостиницах в аэропорту.

Ярошенко отметил, что с каждым годом задержки рейсов становятся всё более частыми, и пассажиры остаются без защиты перед произволом авиакомпаний. По его словам, действующее законодательство не предоставляет достаточных гарантий для клиентов, что делает их уязвимыми в таких ситуациях.

Он подчеркнул необходимость повышения ответственности авиаперевозчиков и улучшения условий для пассажиров, чтобы сделать путешествия более комфортными.