В России хотят платить пассажирам по 5 тысяч за каждый час задержки авиарейсов

В России призвал к ужесточению наказаний для авиакомпаний за задержки рейсов. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на общественного деятеля Алексея Ярошенко.
Он предложил вводить неустойку в размере 5 тысяч рублей за каждый час простоя, которую пассажиры должны получать немедленно. Это позволит людям использовать средства на питание или отдых в бизнес-залах и гостиницах в аэропорту.
Ярошенко отметил, что с каждым годом задержки рейсов становятся всё более частыми, и пассажиры остаются без защиты перед произволом авиакомпаний. По его словам, действующее законодательство не предоставляет достаточных гарантий для клиентов, что делает их уязвимыми в таких ситуациях.
Он подчеркнул необходимость повышения ответственности авиаперевозчиков и улучшения условий для пассажиров, чтобы сделать путешествия более комфортными.