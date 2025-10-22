В Росрыболовстве заявили, что к Новому году красная рыба и икра подешевеют
По словам главы Росрыболовства Шестакова, красной рыбы и икры, добытой в России в этом году, хватит как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Отмечается, что снижение цен ожидается на фоне высокого предложения.
