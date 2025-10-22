В Росрыболовстве заявили, что к Новому году красная рыба и икра подешевеют

В Росрыболовстве заявили, что к Новому году красная рыба и икра подешевеют. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Росрыболовства Шестакова, красной рыбы и икры, добытой в России в этом году, хватит как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Отмечается, что снижение цен ожидается на фоне высокого предложения.