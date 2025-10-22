В Минздраве РФ призвали пересмотреть взгляды на старение

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал пересмотреть традиционные подходы к старению, акцентировав внимание на важности продления здоровой жизни и замедления развития заболеваний. Об этом пишет «Газета. ру».

Он отметил, что прежние приоритеты, сосредоточенные на продлении общей продолжительности жизни и лечении хронических заболеваний, должны измениться.

«Сегодня ключевыми задачами являются не только увеличение продолжительности жизни, но и обеспечение ее качества. Мы должны предотвратить развитие заболеваний, таких как инфаркт миокарда, который может формироваться на протяжении десятилетий», — подчеркнул министр.

Мурашко также отметил значимость ранней диагностики и использование цифровых медицинских технологий для повышения эффективности лечения пациентов. Эти меры помогут не только улучшить здоровье населения, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения.